Datagedreven werken in de Kempen krijgt vervolg

In dit vervolgtraject wil het Rural Data Center (RDC) de schouders eronder zetten om zijn werk bekender te maken binnen de organisaties en ambtenaren van de Kempengemeenten zelf. ,,We zijn toch nog een beetje de vreemde, nee eigenlijk de nieuwe eend in de bijt. We willen laten zien welke data we hebben, wat we er mee kunnen en hoe we daarmee gemeentes en hun ambtenaren kunnen helpen. En we willen uitdragen dat er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van die gegevens,”aldus portefeuillehouder Jetty Eugster (waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden).