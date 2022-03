Davy Jansen leidt grootste partij van Bladel: ‘Ik merk dat ik het nog even moet verwerken’

BLADEL - Een dag na de overwinning van Bladel Transparant heeft lijsttrekker Davy Jansen nog wat moeite om zich te impact te realiseren. ,,Het was woensdagavond al zo bijzonder. Ik merk dat ik het nog steeds even moet verwerken. We zijn de komende jaren de grootste partij van Bladel. Heel bijzonder.”

Bladel Transparant haalde acht zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van de negentien beschikbare in de Bladelse raad. Het is een heel andere ontwikkeling dan vier jaar geleden. Zijn partij en het CDA zaten toen in een nek-aan-nekrace wie de grootste van Bladel zou worden. ,,Wij lagen lang voor, maar op het laatst versloeg het CDA ons met dertien stemmen. Dat is jammer toen.”

Maar van een dergelijke ‘race’ was deze keer geen enkele sprake. Het CDA zakte van 2099 stemmen destijds naar 1782 nu. Bij Bladel Transparant was het net andersom. Die partij ging van 2086 toen naar 3533 stemmen. De achterstand van dertien stemmen destijds verschoof naar 1751 stemmen in het voordeel van Bladel Transparant.

Zijn fractie komt op korte termijn bijeen om te bespreken hoe het verder gaat. ,,We zijn de grootste partij. Dat betekent dat we de regie nemen in de besprekingen voor een nieuwe coalitie", zegt Jansen. ,,Bij ons gaat onze voorzitter Iwan Arts dat doen.”

Eén ding staat voor Jansen voorop: alle partijen worden gehoord. ,,Vier jaar geleden ging het al heel snel richting een coalitie. Daar waren we in eerste instantie niet eens bij. Dat leidde tot wrevel. Die oriënterende gesprekken waren al heel snel een gepasseerd station.”

Een gemiste kans, zo vindt Jansen, en dat gaat Bladel Transparant niet overkomen. ,,Ik vind dat dat zo hoort. Alle partijen horen om de tafel te zitten. We zitten met zijn allen in de raad. Ieder heeft zijn eigen inbreng. We doen het allemaal voor het wel en wee van de gemeente Bladel. We proberen er allemaal iets moois van Bladel te maken. Je mening mag best anders zijn dan die van een ander, dat geeft niet. Maar dat een partij niet gehoord wordt, dat gevoel gun ik niemand. En wat voor huwelijk die coalitie daarna wordt, dan zien we tegen die tijd wel.”