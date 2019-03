De absolute meerderheid in Reusel-De Mierden, een dorp van ons-kent-ons

Inwoners die ergens mee zitten, weten hun raadsleden wel te vinden. In het weekend langs de lijn bij de voetbalclub, in de kroeg of bij het uitgaan van de kerk. Dat raadsleden in een dorp niet alleen maar raadslid zijn, is onvermijdelijk. Verenigingen en politieke partijen vissen allemaal in dezelfde kleine vijver naar mensen die zin hebben hun vrije tijd op te offeren om een club of de gemeente mee te besturen. Dus ja, verschillende petten zijn een gegeven.