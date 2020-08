De allerlaatste haring van Vishandel Timmers, maar dan wel zonder ui

Na vijftig jaar houdt Peter Timmers (66) het samen met zijn vrouw Thea voor gezien, het werk dat hem met de paplepel is ingegoten. Vader Piet runde vroeger een vishandel in Tilburg. Terwijl hij met vis door Reuselse straten ventte zag hij brood in het opzetten van een winkel daar. Moeder deed de zaak in de Wilhelminalaan en vader ging de markten in de Kempengemeenten op. ,,De vis lag op een houten kar zonder koeling, dat is nu ondenkbaar”, herinnert Timmers zich nog, terwijl hij toen nog een klein jochie was.

Stadse leven

,,Er was weinig aanbod. Toen ik samen met pa begon, verkochten we enkel gebakken vis en haring. Meer was er niet. Moet je nu kijken naar het aanbod aan luxe vissoorten, maaltijden en salades.”

Toen Peter 20 jaar was verhuisde het gezin terug naar Tilburg. Maar het stadse leven was niks voor de hem. ,,Ik was dan ook meer in Reusel te vinden dan in Tilburg en toen ik mijn kans schoon zag verhuisde ik eerst naar Bladel en daarna weer naar Reusel.”

Er is wel wat veranderd op de markten in die afgelopen vijftig jaren. Buitenlandse producten kwamen in opmars. Timmers signaleert terugloop van bezoekers ,,Het neemt zienderogen af. Jeugd begint er niet meer aan. Marktkoopman is een uitstervend beroep. Wij hebben geluk op de Reuselse markt dat een derde van de klanten uit België komt. Jarenlang stonden wij ook in Bobbejaanland in België. Dat waren pittige tijden.”

Met hun kleintjes

Timmers lust alle soorten vis, maar de nieuwe haring is favoriet. Dagelijks doet hij er zich goed aan. De échte haringliefhebber eet de haring zonder ui, volgens hem. ,,De ui is uit noodzaak geboren, om bederf tegen te gaan.” Hoe het is om dag en nacht met je partner te zijn? ,,Ach ja, het botst wel eens, maar het wordt ook snel weer bijgelegd.” Timmers zag aan zijn kar generaties voorbij trekken. ,,Kinderen van toen komen nu zelf met hun kleintjes vis halen.”

Helemaal vaarwel hoeft Timmers de viswereld niet te zeggen. De derde generatie diende zich al aan. Zijn beide kinderen runnen winkels in Bladel en Veldhoven. ,,Daar blijf ik hand- en spandiensten voor verrichten.” Met Steensel als laatste kermis en Reusel als laatste markt, neemt Timmers met pijn en weemoed afscheid van de vishandel. ,,Ik heb het werk met veel plezier gedaan. Natuurlijk kijk ik ook uit naar meer rust. Maar de contacten en sfeer ga ik zeker missen.”