De Belgen mogen weer: vrolijke gezichten zijn terug in supermarkt in grensdorp Luyksgestel

,,Ik was superblij toen ik hoorde dat we weer in Nederland mogen winkelen", lacht Dana Wolfframm uit Lommel, terwijl ze haar spullen in de auto laadt. De 'vele acties’ maken de supermarkt in Luyksgestel aantrekkelijk. En het statiegeld voor de lege flessen, een fenomeen dat ze in België niet kennen. ,,Ik heb eindelijk mijn statiegeldflessen kunnen terug doen. Ik had voor bijna tien euro.”