De Bladelse Heksenboom in meervoud: lijstenmakerij Van Antwerpen bestaat 25 jaar

In 2019 kwam kunstenaar Fried Waterschoot de zaak binnenlopen om zijn olieverfschilderij van de Heksenboom in te laten lijsten. De mooie beuk bij Bladel was zojuist verkozen tot ‘Boom van het jaar 2019 in Nederland’. Het inspireerde Heidi van Antwerpen, zelf van oorsprong Bladelse, om de Heksenboom tot thema voor de viering van hun 25-jarig bestaan te maken.

Dertien kunstwerken

De expositie werd donderdag geopend door burgemeester van Bladel Remco Bosma. Hij zal de werken ook mee jureren en zegt de grillige boom duidelijk te willen herkennen. Een van de schilderijen is van kunstenares Thea Bijl: ,,Ik wilde niet alleen de heksenboom schilderen, ik wilde er iets bij. Dat werd een compositie van het streekverhaal van de boom van Zwarte Kaat in combinatie met een portret van dochter Claudia van Antwerpen, die bij mij op tekenles zat.” Ook van de hand van Claudia (24) hangt er trouwens een kleurige Heksenboom.

Van Antwerpen wil na 25 jaar nog niet stoppen

Leo van Gestel is ook bij de opening aanwezig: ,,Mijn boom is gemaakt met een airbrush. Als een werk ingelijst moet worden, dan ga ik altijd naar Cees. Ik ben hier jaren geleden verzeild geraakt vanuit België en tevreden over zijn vakkundigheid.” Van Antwerpen vertelt: ,,Het lijsten maken heb ik eigenlijk geleerd in de praktijk bij verschillende lijstengroothandels. Samen met mijn vrouw ben ik 25 jaar geleden voor mezelf begonnen.” Zijn dochters denken dat hij voorlopig niet wil stoppen. Dochter Jamie (21): ,, Mijn oudste zus is zwanger van een zoontje. Volgens mij hoopt mijn vader hiermee door te gaan totdat die hem ooit wil opvolgen.”