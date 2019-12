De Buitengaander en Hoefzicht in Westerhoven onder één paraplu

De samenwerking tussen gemeenschapshuis de Buitengaander en ouderensteunpunt Hoefzicht wordt door de bestuurlijke fusie naar een hoger plan getild. De stichtingen houden hun dagelijks bestuur, dat zorgt voor de operationele gang van zaken. Daarboven komt een driekoppig algemeen bestuur, bestaande uit Marcel Das, Harrie Neutkens (van Hoefzicht) en Frank Claas (van de Buitengaander). Het doel is dat de nieuwe vereniging een breed platform wordt waar meer verenigingen en stichtingen in Westerhoven zich bij aansluiten. Het idee van de bestuursfusie komt van de gemeente Bergeijk. Zij heeft zo nog maar één aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de subsidieverstrekking. Maar stonden de twee stichtingen meteen te juichen? „We waren het heel snel eens”, zegt Neutkens. „Hoefzicht en de Buitengaander zijn twee huizen met redelijk gelijke doelstellingen, maar met een andere doelgroep”, zegt Claas. „Meer samenwerken kan veel voordelen opleveren. Het is zonde om aan twee wielen te staan draaien.”

Vanaf het begin toegejuicht

Claas denkt dat bezoekers van de Buitengaander en Hoefzicht niet veel gaan merken van de bestuurlijke fusie. „Misschien komen er door de samenwerking wat meer en bredere activiteiten uit rollen.” Een van de eerste dingen die ze gaan doen, is een jaarplan maken. „We gaan afstemmen wie wat wanneer gaat doen”, zegt Neutkens. Zodat er niet twee avonden achter elkaar gekiend wordt en daarna drie weken niet, bij wijze van spreken. Door samen de inkoop regelen of personeelsleden uit te wisselen, kan er efficiënter gewerkt worden. Activiteiten kunnen worden afgestemd en als de zaal bij de ene te groot of juist te klein is, kan naar de ander worden uitgeweken. „Er was geen weerstand of angst. We hebben het van het begin af allebei toegejuicht”, zegt Claas. Na verloop van tijd kunnen de dagelijkse besturen meer gestroomlijnd worden, als het aan hem ligt. „Dat zou goed uitkomen, er is een tekort aan bestuurders”, zegt de secretaris in het nieuwe algemeen bestuur. Net als wethouder Stef Luijten hoopt Claas dat meer stichtingen zich gaan aansluiten bij Vereniging Collectief Westerhoven. Die krijgt een eenmalige opstartsubsidie van 12.500 euro.