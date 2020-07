De Club van 800 heeft inhaalslag te maken

MIDDELBEERS - De club van 800 is geen echte club, maar een initiatief om in vier jaar achthonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan te helpen. Een mooi streven, maar corona gooit roet in het eten. De teller staat op 34 successen.

Ftsum Gebrehiwet Kiflu (22) heeft vorderingen gemaakt. Hij komt uit Eritrea en is al vier jaar in Nederland. Hij volgt een inwerktraject bij VerAutomation in Middelbeers en is betrokken bij paneelopbouw. ,,Zijn taalbeheersing gaat snel vooruit en hij doet zijn werk goed. Wij zijn erg tevreden over hem", zegt Ellen Roest, adviseur human resources bij VerAutomation.

Initiatief met een streven

Gebrehiwet Kiflu is er een van de club van 800. Dat is geen echte club, maar eerder een initiatief met een streven. Een groep partners probeert hiermee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stap verder te helpen, het liefst naar een betaalde baan. Het streven is tweehonderd mensen per jaar en dat gedurende vier jaar. Vandaar die 800 in de naam.

Die partners vormen een gevarieerd gezelschap. De vijf Kempengemeenten horen erbij, net als participatiebedrijf KempenPlus. Ook collega Ergon behoort ertoe en de gemeente Eindhoven. Andere grote partijen zijn bijvoorbeeld het Kempisch Ondernemers Platform, maar ook het Summa College.

Vraaggericht

,,Het is een project in het kader van duurzame inzetbaarheid", legt François Baudoin, directeur KempenPlus uit. ,,Ook ondernemers hebben uitgesproken dat ze meedoen. Ze realiseren zich dat dit een groep is die uiteindelijk ook bij hen zou kunnen komen werken." De deelnemers krijgen een vorm van opleiding die 'vraaggericht' is. Dat wil zeggen dat bedrijven meer te zeggen hebben over de inhoud van de opleiding die de kandidaat krijgt.

Diploma

Corona heeft voor vertraging gezorgd. Er hebben 34 deelnemers hun opleiding afgerond op niveau 1. Ze krijgen deze dagen hun diploma. ,,We hebben gezegd: tweehonderd dit jaar. We lopen achter en daarom moeten we voor de rest van het jaar beter ons best doen", zegt Baudoin.

Uit de bestanden van KempenPlus en Ergon worden mensen geselecteerd en gevraagd. ,,De motivatie is erg belangrijk. We hebben daar met Ftsum ook gesprekken over gevoerd", zegt Roest. ,,Dat was eerst vrijblijvend, maar hij laat zien dat hij graag wil en het ook kan. Hij pikt heel snel op en toont inzet. Normaal gesproken nemen wij onder andere mbo'ers aan op minimaal niveau 3. Ftsum begint nu aan zijn niveau-2-opleiding."

Ondernemingen komen er achter dat ze zuinig moeten zijn op potentiële werknemers. ,,Er is een groot gebrek aan vakmensen", zegt Baudoin. ,,Daarbij moeten ook zij de kansen grijpen die er zijn. Er zijn nog genoeg mensen die praktisch zijn ingesteld."