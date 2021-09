‘De dag van je leven’ op het Play Festival

,,Een, twee, drie, vier”, telt Roos (11) uit Duizel zaterdagmiddag vanuit een dj-set die in het Dance Forest staat opgesteld. Ze volgt er de dj-workshop van Daniels DJ uit Hapert. ,,Het leukst vinden ze allemaal het scratchen”, zegt dj Lau Daniëls. Vooral de jeugd vermaakt zich overdag met een overvol programma op het gildeterrein aan de Postelseweg.

Normaal vindt het tweedaagse festival plaats op de vrijdag en zaterdag van het Hemelvaartsweekend. In 2020 zette corona er een streep door. ,,In december 2020 hebben we besloten om het Play Festival van 2021 in september te houden. Toen gingen we nog uit van twee dagen. We zijn hartstikke blij dat het nu door kan gaan, ook al is het maar één dag”, zegt Anouk de Haas, die de communicatie voor het festival verzorgt. Het dag- en avondprogramma waren beide met 750 aanmeldingen uitverkocht. ,,We merkten dat er op Facebook volop vraag was naar kaarten.”

Sport en creativiteit

Terwijl aan een kant van het terrein de jeugd bij Click Sport allerlei sporten uitprobeert, leven creatievelingen zich aan de andere kant uit. Bij het DigiBiebLab van bibliotheek de Kempen wordt met een laserbox een figuur uit hout gesneden, terwijl in het kinderbouwdorp ouderwets wordt getimmerd. Veel kinderen maken een houten zwaard.

De zesjarige Alexander knutselt met hulp van zijn vader Dirk Visser van pallets een hutje. Een engelenbeeld kijkt vanuit een dorre boom toe op de bedrijvigheid. Deze voorkomt echter niet dat de zesjarige zijn hamer laat landen op de vinger van de behulpzame vader. Een krachtterm wordt net onderdrukt. Ondanks de voltreffer heeft Eindhovenaar Visser het prima naar zijn zin. ,,We vinden het hartstikke leuk, er is veel te doen.”

Kinderen volgen een dansworkshop van dansvereniging Let's Dance op het Play Festival.

Vlakbij de kraam met worstenbroodjes volgt een twintigtal kinderen een dansworkshop. Leden van dansvereniging Let’s Dance geven vanaf een podium het goede voorbeeld, waarna de jeugd volgt. ,,Goed bezig allemaal, het ziet er goed uit”, moedigt de instructrice de kinderen aan. ,,Nu gaan we bouncen. Wie weet wat dat is?”, vraagt ze de groep. Eén vingertje gaat de lucht in. ,,Dat heb ik met Engelse les gehad”, zegt Lilian (9), die in groep 6 van basisschool ’t Busseltje zit. Even later springt en hupt ze onder het bladerdak van hoge bomen weer mee met de rest.

Daarna is het podium voor Rosa Spruit. De jonge singer-songwriter uit Bergeijk treedt inmiddels al enkele jaren op naast haar studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ze begeleidt zichzelf op gitaar, terwijl ze popsongs en dialectnummers zingt die ze naar het ABN heeft vertaald. ,,Zingen is voor mij meer dan een hobby, maar ik vind mijn studie ook heel leuk. Ik ben blij dat ik het allebei kan doen.”

Twee kinderen aan de piano op het Play Festival.

Corrie van de Ven rust ondertussen uit op een stapel pallets met daarop een tafelkleed. Ze geniet van de kleinkinderen Joep en Lotte. ,,Ze hebben hier de dag van hun leven.” Zo zag ze Lotte deelnemen aan een flashmob en Joep genieten achter de dj-set. ,,Een uur lang maakte hij er muziek. Dat vond hij het leukst van het hele festival en nu wil hij met sinterklaas ook zo’n dj-set”, zegt oma met een lach.

Rosa Spruit zet dan het nummer Dance me to the end of love in. Dat zal ongetwijfeld later op de avond nog gebeuren tijdens Play Night in het Dance Forest.