‘De directeur van basisschool Het Palet in Hapert in een torenkamertje’

HAPERT - Kindertekeningen sieren binnenkort de bouwplaats van de nieuwe MFA in Hapert. Donderdagmiddag onthulden leerlingen van Het Palet de eerste vier.

Gehuld in veiligheidshesjes en met bouwhelm, liepen zesentwintig kinderen direct na schooltijd naar de bouwplaats van de nieuwe Multifunctionele accommodatie. Hun school, BS Het Palet, krijgt een plek in de nieuwe accommodatie. Allemaal mochten ze de nieuwe school of een favoriete speelplaats ontwerpen. De leerlingenraad koos 23 tekeningen, die – sterk uitvergroot – het zicht vanaf de Oude Provincialeweg gaan verlevendigen.

Mirte Bakermans van groep 1-2 wil wel een nieuwe school met een glijbaan en een eenhoornspeeltoestel. Dat is te zien als ze met wat hulp het plastic van haar tekening duwt. ,,We mochten van de juf een tekening maken. Ik hou van Unicorn. Daar kijk ik veel naar”, verklapt de kleuter nadat ze vol trots haar creatie had onthuld.

Het was voor de basisschoolleerlingen wat onwennig. Behalve hoogwaardigheidsbekleders als wethouder Davy Jansen, kwamen ook enkele tientallen ouders en grootouders naar de onthulling kijken. En dan moesten er ook nog foto’s gemaakt worden.

Anne-Bente Fiers van groep 8 had echter geen last van schuchterheid. ,,Ik heb het nieuwe schoolplein getekend. Het mocht op school, maar ik heb er thuis drie avonden aan gewerkt”, vertelt ze enthousiast. ,,Jammer, dat ik straks van Het Palet af ben. Ik ga er zeker nog een keer op bezoek”, weet ze nu al.

Lynde uit 6B ziet het liefst een kasteel. De directeur krijgt van haar een plaats in een torenkamertje. Zoë, ook uit groep 6, heeft goed naar de architect gekeken. Haar realistische ontwerp had zo op de bouwborden van aannemer BHV gekund. Liv uit 1-2 koos dan weer voor een zwembad en kinderboerderij als invulling voor het speelterrein.

Directeur Gerard Smetsers zag het allemaal geamuseerd aan: ,,Begin schooljaar ’22/’23 kunnen we erin. Het wordt een ruimtelijke school. Zo kunnen we in units werken.”

Aan het einde van de onthulling nam hij zijn leerlingen mee naar het punt waar de school het verste in de MFA reikt. Samen mochten ze daar een kuil graven als start van de fundering. BHV kan daar, nu de sloop afgerond is, verder met grond- en funderingwerk.