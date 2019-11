De Gewone Man wil regie houden bij zoektocht naar wethouder Oirschot

,,Er zijn voldoende beschikbare kandidaten”, zegt DGM-fractievoorzitter Paul van den Biggelaar. ,,Inclusief de integriteitstoets ben je al gauw een week of vier verder voordat de positie daadwerkelijk is ingevuld, maar we hopen de gesprekken in ieder geval snel te kunnen starten.”

Heijman diende vrijdagochtend zijn ontslag in als wethouder. Dat gebeurde na een week waarin het steeds moeilijker werd voor hem om in functie te blijven. Zijn eigen partij De Gewone Man is voorstander van de plannen om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC) in de Beerzen, maar als wethouder financiën zag Heijman daar voorlopig geen ruimte voor. Dat leidde tot veel wrijving. Daarbij kwam Heijman’s optreden in de raadsvergadering van vorige week dinsdag – met name de beantwoording van vragen over de onroerendzaakbelasting (ozb) – hem op veel kritiek te staan vanuit de raad.

Raadsbreed

In Oirschot wordt sinds vorig jaar met een raadsbreed akkoord gewerkt, waarbij er formeel geen sprake meer is van een oppositie en een coalitie en de raadsfracties meer gezamenlijk optrekken. Die constellatie heeft invloed op de huidige situatie. Nu Heijman is vertrokken, waarbij het beladen IKC-dossier een cruciale rol heeft gespeeld, is het politiek interessant om te zien welke keuzes De Gewone Man maakt bij het vinden van een opvolger. Een raadsmeerderheid moet straks de kandidatuur steunen.

De Gewone Man wil de regie in eigen hand houden, zoveel is zeker. Vorig jaar is even gedebatteerd over de optie om partij-onafhankelijke wethouders aan te stellen, maar zover kwam het niet. Van den Biggelaar: ,,Per raadsbesluit is vervolgens bepaald dat de drie grootste fracties een wethouder leveren. Dat gaan we dus doen. Elke suggestie van andere partijen is welkom, maar één ding staat als een paal boven water: we leveren zélf een wethouder.”