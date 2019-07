De gids: ‘Groene’ Harrie Hoppenbrouwers wil dat kinderen zuinig worden op het bos

Update Jongetje (8) onwel in het meertje van de Kemperven­nen in Westerho­ven

9:34 WESTERHOVEN - Verschillende hulpdiensten zijn woensdagmiddag met spoed uitgerukt naar Center Parcs de Kempervennen in Westerhoven. Een jongetje was daar onder water verdwenen op een speeltoestel in het meer, waarna hij in het water viel. Het slachtoffer werd er snel uit gehaald en was bij kennis.