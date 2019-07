De goeie bromfiets of het werkperdje in Middelbeers

Bromfietsliefhebbers uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Middelbeers. Om elkaars klassieke tweewielers te bekijken, naar specifieke onderdelen te speuren en een toertocht te rijden, weer of geen weer. Solexclub De Beerzen organiseerde het evenement alweer voor de 28ste keer op rij.

Ja, het regent, maar dat mag voor de echte die-hards de pret niet drukken. Al zijn er mensen bij die hun oldtimer toch nog maar even in de auto laten staan tot het droog is. Math van Tongerloo en Arno Barten van Oldtimer Bromfiets Club ‘Half Gas’ uit Leende vertellen hoe het werkt: ,,Als het mooi weer is gaat de goeie fiets mee. Anders het werkperdje!” Vandaag neemt Barten zijn Zündapp KS50 mee uit, één van de 8 tweewielers die hij thuis heeft staan. Hij sleutelt er graag aan en zijn vrouw sleutelt vrolijk mee. ,,Want soms heb je gewoon ff een derde hand nodig hè! ...”

Ad van Heerbeek en Joop van de Kerkhof van Solexclub De Beerzen zijn de initiatiefnemers van dit evenement; het begon met een tentoonstelling van oldtimers en toen bedachten ze dat het wel leuk zou zijn om er een toertocht en een onderdelenmarkt aan vast te plakken. Er zijn een paar spelregels: de brommer moet stammen van vóór 1985, de maximale motorinhoud is 49.9cc.

Prijzen

Uiteraard zijn er prijzen te winnen; voor de mooiste bromfiets, maar ook voor het mooiste ‘koppel’, dus berijder(s) inclusief bromfiets. ,,Soms zit er een duo op en die zijn dan hetzelfde aangekleed bijvoorbeeld”, licht Van Heerbeek toe. Voor de pechvogels die onderweg stranden is er de pechprijs. En natuurlijk strandt er altijd wel iemand tijdens de toertocht. Er is een speciale pechdienst die hen dan op komt halen maar het gebeurt ook dat andere deelnemers, die allerlei onderdelen bij zich hebben, de helpende hand toesteken. Want in feite is het één grote familie met allemaal dezelfde hobby.