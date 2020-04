De grens als hindernis voor aardappels poten

Voor Jan van den Borne uit Hooge Mierde was dat letterlijk een enorm obstakel om zijn werk te kunnen doen, in een druk seizoen waarin aardappelen de grond in moeten en bieten moeten worden gezaaid. ,,Toen de Schootseweg tussen Hooge Mierde en Weelde op slot ging met betonblokken, hadden we een acuut probleem. Wij hebben aan die kant van de Belgische grens tientallen hectares landbouwgrond waar geploegd en gezaaid moet worden.”



Toen ook nog bleek dat een Nederlandse vrachtwagen de blokken opzij geschoven had, was de Belgische politie? witheet, volgens Van den Borne. ,,Ze dreigden onder geen beding de grens ook nog maar een millimeter open te stellen, en stelden een boete van 4000 euro in het vooruitzicht als we er langs gingen.”