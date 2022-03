De hele dag herrie van afvalcontainers; onrust in Hapertse wijk door komst Grondstoffencentrum

Inzameling voor Oekraïne: ‘Wel sokken en verbanddo­zen, maar alsje­blieft geen oude schoenen en kleren’

EINDHOVEN - Geen kleding of schoenen alsjeblieft! Ook geen dekbedden of matrassen. Ola Grzelska is ‘streng’ maar duidelijk over de dingen die in Oekraïne nodig zijn. Sokken en ondergoed voor de soldaten en EHBO-dozen zijn welkom op het inzamelpunt aan de Beukenlaan in Eindhoven.

