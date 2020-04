De horeca klust in stil Oirschot

In het centrum van Oirschot is het stil. De terrasjes zijn leeg, terrasstoelen staan opgestapeld tegen de gevels en de Markt draagt amper auto’s op haar rug. Af en toe hobbelt een fietsend stelletje over de kinderkoppen. Winkels als bakker of het vernieuwde ‘t Weverke Lingerie zijn open, met instructies op de deuren. Gesloten horeca is inmiddels aan het klussen geslagen.