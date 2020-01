De Irselse Leuteravonden maken prima doorstart

Locatie: De Muzenval, Eersel

Datum: zaterdag 25 januari

Organisatie: CV De Buurlanders

Gezien door: Jos Houbraken

Daar staat tegenover dat twee vaste waarden voor de laatste keer het podium beklommen. Presentator Ron Jansen stopt er na achttien jaar mee en stond, deze keer als interim-pastoor, voor het laatst in de ton.

Het publiek zal na acht jaar ook de turbulente bandparodie van de Dwèrsklippels gaan missen. In een Dwexit schitterden zij weer in een aaneenschakeling van dolkomische scènes en snelle verkleedpartijen. Na een we want more zag je de vertwijfeling op de gezichten en wordt de kans opengehouden op een vervolg.

Het jeugdige duo Boet en Toon gaf een spreekbeurt over seksualiteit als Zuchtende Zoë en Luie Lex. Geen onderwerp werd geschuwd en alles werd aaneengeregen in een stroom van moppen. De menstruatie werd vergeleken met het salaris. Het komt elke maand en duurt een week.

Verrassingsact

De poetsvrouwen Kop en Schotel werken voortaan alleen met natuurproducten en namen de hele milieuproblematiek door. Een gewaagde verrassingsact was er van het prinsenpaar, met vorst en adjudant.

Dat het publiek Carolien van der Heijden gemist heeft, blijkt uit de warme ontvangst van Cor Daat. Terug van weggeweest was ze meteen weer aanwezig. Het korte optreden had best wat langer mogen duren.

De slotact wat terecht voor de nieuwkomer in de Eerselse ton, Iveke van Gerven. Zij kletste de zaal plat als Dafne Diesel. Als trucker was zij onder valse voorwendsels naar Eersel gehaald. Haar was een ton beloofd en dat viel tegen. Met veel woordspelingen en woordgrappen pakte ze het publiek in.

Volledig scherm Ron Jansen klom na achttien jaar voor het laatst in de Eerselse ton