De jubileumton in Wintelre puilt uit van de tonpraters

WINTELRE - Veertig jaar geleden beklommen voor het eerst drie Wintelrenaren het podium om hun dorpsgenoten te vermaken. De avond kwam toen in de plaats van het prinsenbal, alhoewel er na het tonpraten wel gelegenheid was om te dansen.

De start is vastgelegd in de eerste van zes mappen tonpraatgeschiedenis die Tommie Groenen onder zijn hoede heeft. ,,Het tweede jaar stonden er al vijf kletsers in de ton en in de goede jaren waren dat er wel eens acht. En op een enkele uitzondering na, altijd artiesten van eigen bodem. Daar mag Klepbroekenbult trots op zijn’’, zegt Groenen.

Bier, Zweet en Tranen

Groenen is lid van Stichting Komite Organisatie Karnaval (K.O.K.), dat al vier decennia borg staat voor twee avonden lachen in aanloop naar carnaval. Van 2000 tot 2002 zelfs drie achtereenvolgende avonden. ,,Er was toen zo veel publieke belangstelling dat het niet in twee avonden paste’’, herinnert K.O.K.-lid Ben van den Berk zich nog.

Harrie Klessens (69) trad in die jaren met zeven anderen op als de act Bier, Zweet en Tranen. Drie achtereenvolgende avonden optreden noemt hij belastend. ,,De spanning die je hebt of het wel goed zal gaan. Zeker als de avond ervoor iets mislukte.’’

In 1992 stond hij voor het eerst op het podium met het Artiestencafé. Een groep van acht Wintelrenaren die de zaal vermaakte met mimiek en playback. Van de acht is er één overleden en de oudste is inmiddels 83. Klessens: ,,Van het Artiestencafé en Bier, Zweet en Tranen doen we nu nog één keer onze eerste optredens.’’

Zoals vroeger hebben de oudjes ook nu het meeste plezier tijdens het repeteren. ,,Als je optreedt, ben je iets serieuzer bezig.’’

Tijdslimiet

Het lukt de organisatie altijd weer om een avondvullend programma neer te zetten. ,,Er zijn er bij die na hun optreden meteen zeggen dat ze er het volgende jaar weer bij zijn’’, weet K.O.K.-voorzitter Hans van Kroonenburg.

Om de jubileumeditie extra luister bij te zetten, schreef de organisatie alle oud-deelnemers aan. Daarop kwamen veel reacties. Groenen: ,,We hebben er een aantal moeten teleurstellen. De elf acts die optreden, hebben in goed overleg een tijdslimiet gekregen. Nog elke dag word ik gebeld of ze niet iets meer tijd kunnen krijgen.’’

De avonden zijn ingedeeld in vijf blokken van een half uur. Middels een teletijdmachine wordt een reis gemaakt door veertig jaar tonpraten. Jelle van de Ven (26) is de jongste deelnemer, maar hij is al voor de zevende keer van de partij. ,,Vorig jaar had ik een klapper met het typetje Mario de Picollo. Daarop borduur ik deze keer voort.’’