De Kei blijft hopen op Reusel-De Mierden

REUSEL - De stuurgroep die het proces naar een nieuw cultureel centrum de Kei in Reusel begeleidt, gaat ervan uit dat het tekort van 2,7 miljoen euro te overbruggen is.

Voor bestuurders die weten dat de gemeente 2,7 miljoen tekort komt voor een nieuw cultureel centrum De Kei, ogen Jan Lemmens en Henk van Lierop nog vrij opgewekt en positief. ,,Voor ons is het huidige voorstel zo'n logische keuze. In feite is er geen alternatief”, aldus Lemmens.

De Kei, zestig jaar oud en versleten, wacht op nieuwe plannen. Renovatie heeft geen zin. De begeleidende stuurgroep waar Lemmens voorzitter van is, deed de gemeente een voorstel voor nieuwbouw. Kosten 7,7 miljoen euro.

Onhandige trappetjes

Van Lierop is bestuurslid van de Stichting Beheer en Exploitatie (Stibex), de beheerder van De Kei. Het theater is zo goed als op, gedateerd en achterhaald. De problemen zijn zoals te verwachten bij een gebouw van de jaren zestig. Onhandige trappetjes en hoogteverschillen, oud materiaal, lekkages, een hoog oplopende energierekening, geen klimaatregeling en een omgeving die niet aan de Arbowetgeving voldoet.

Met het oog op een vergrijzend Reusel moeten er initiatieven genomen worden die van De Kei een mooi sociaal middelpunt van het dorp maken. Met plannen voor dagopvang, heemkunde, de bibliotheek en ga zo maar door. ,,Een pakket van sociale activiteiten waarvoor we graag willen faciliteren", zegt Lemmens. De gemeenteraad ziet dat ook graag, maar in het huidige gebouw gaat dat niet lukken. De stuurgroep heeft daar goed over nagedacht, geven de twee aan, met hulp van werkgroepen gesteund door vrijwilligers.

Overigens is ook de gemeente vertegenwoordigd in die stuurgroep. ,,Dat is het bijzondere van dit proces", zegt Van Lierop. ,,Onze filosofie klopt. We doen het samen.”

Verstandige mensen

En dan komt de rekening: 7,7 miljoen euro. Die verhoudt zich niet met de vijf miljoen euro die de gemeente er voor uit wil trekken. Of liever kán uittrekken, want de begroting moet sluitend zijn. Begin november moet de raad zich zowel over De Kei als de begroting uitspreken.