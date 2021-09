De Kemmer ziet motorcrossterrein Oirschot liefst verhuizen

OIRSCHOT - Bewoners van het landelijke gebied De Kemmer in Oirschot zouden graag zien dat het naastgelegen motorcrossterrein naar een andere locatie wordt verplaatst. Maar daar is, volgens wethouder Esther Langens vooralsnog, geen sprake van.

Namens Buurtgroep de Kemmer, die zelf al eerder met een omvangrijk plan kwamen voor hun woonomgeving, richtte Cees Ouwerkerk dinsdag het woord aan de gemeenteraad bij de bespreking van het Landschapskwaliteitsplan, onder andere over het motorcrossterrein van Motorcross Club Oirschot (MCO).

Dat bevindt zich op een hoek van het Defensie terrein op de Oirschotse Heide met de Groene Corridor en het viaduct van de Eindhovensedijk over de A58. ‘Hier wordt, behalve op doordeweekse avonden, ook in de weekend getraind. In een aantal weekenden in de zomer worden grootschaligere evenementen gehouden', schreef de buurtgroep op hun website.

Geluidsoverlast

,,In het weekend wordt, bij de meest voorkomende windrichting, het geluid van het motorcrossterrein gehoord tot aan Koolmond en zelfs bij de appartementen van de Heren van Oirschot. Dat is niet te combineren met de functie wonen", stelde Ouwerkerk.

‘Sinds 2017 wordt er overlegd tussen MCO, gemeente Oirschot en buurtgroep de Kemmer om de geluidsoverlast tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dit heeft in 2018 geleid tot een rapport van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant waarin de mogelijkheid van een geluidswal of -scherm bekeken is. Dit zou echter zo hoog moeten worden (10 meter voor -3 db), dat dit geen haalbare kaart is gebleken’.

Alternatieve locaties

De buurtgroep zou graag zien dat er wordt gezocht naar alternatieven en noemde eerder al wat -globale- alternatieve locaties. In elk geval ‘verder weg van de Groene Corridor en verder weg van de bewoonde wereld of naar de Landsard op slechts 4 kilometer afstand’.

Ouwerkerk vroeg het college dan ook of de dialoog met Defensie en de motorcrossclub weer opgestart kan worden zodat er ‘een geschikte oplossing voor Motorcross Club Oirschot gevonden kan worden’.

Quote Veel mensen zullen geen motorcross­ter­rein in hun achtertuin willen. Een verplaat­sing neemt dus nogal wat uitdagin­gen met zich mee Esther Langens, Wethouder gemeente Oirschot

Maar volgens wethouder Esther Langens hebben noch de gemeente noch de motorclub momenteel de wens om naar verplaatsing van het terrein te kijken. ,,Dit is met name de wens van de omwonenden", zegt zij desgevraagd. ,,Er is de afgelopen tijd wel contact geweest met de motorcrossclub en zij hebben best wel wat ambities."

,,Maar het terrein zit nu op een plek die vanuit oudsher zo is ontstaan. Verplaatsen van een motorcrossterrein neemt uitdagingen met zich mee, vooral omdat veel mensen dit niet in hun achtertuin zullen willen.”

Daarnaast concludeert Langens dat de club een goede verstandhouding heeft met Defensie, eigenaar van het terrein en is een verplaatsing nu dus niet aan de orde.