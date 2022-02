De Kempen gaan 3 maanden lang carnaval vieren: ‘Het mag weer, geweldig!’

REUSEL-DE MIERDEN - Na bijna twee jaar corona-ellende kunnen carnavalsvierders in de Kempen dit jaar extra lang feesten: de komende dagen én - als alles goed gaat met corona - in maart en april.

Prins der Peperbussen Sem de Jongste uit Lage Mierde staat al te trappelen om vrijdag los te gaan: ‘Stil zitten, ho maar', is zijn motto. ‘We gaan carnaval vieren wanneer het gevierd moet worden!’ Van alle burgemeesters in de Kempen zal Annemieke van de Ven daar misschien wel het meeste van genieten. ,,Het mag weer. Geweldig!”

Want ja, de geboren Veghelse is een carnavalsvierder. ,,Een échte. Van tevoren denk ik vaak: ik moet het dit jaar wat rustiger aan doen. Maar dan besef ik achteraf dat ik me er toch weer dagenlang in heb ondergedompeld.”

Quote Het mag weer, geweldig! Ik ben een echte carnavals­vier­der Burgemeester Annemieke van de Ven, Reusel-De Mierden

Vrijdagmiddag gaat ze om elf over twaalf op het Kerkplein in Reusel de carnavalsvlag hijsen, samen met de drie carnavalsverenigingen die Reusel-De Mierden rijk is. Hoewel ze al ruim twee jaar burgemeester is, heeft ze dat nog maar één keer eerder kunnen doen.,,En toen werd het stil.”

Van de Ven is heel blij dat mensen het feest nu weer kunnen vieren. ,,In de eerste plaats voor de jongeren, die zoveel hebben moeten missen. Het is echt een feest van even lekker met zijn allen genieten, zonder onderscheid naar rang of stand. Iedereen lacht met carnaval. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Burgemeester Annemieke van de Ven gaat weer genieten van carnaval. © Annemieke van de Ven

Maar het blijft allemaal wel heel anders dan in ‘normale’ jaren. In de Kempen wordt het zelfs de langste carnaval ooit. Carnavalsvierders kunnen, als ze alle dorpen af gaan, drie maanden lang hun hart ophalen. En niet alleen omdat de Kempenoptocht dit keer met Pasen is gepland, omdat er anders te weinig tijd was wagens op te bouwen.

Deel carnavalsverenigingen verschuift programma naar maart en april

Veel carnavalsverenigingen hadden - toen eenmaal duidelijk was dat carnaval vieren mocht - te weinig tijd om een goed programma op te zetten. Zo houdt carnavalsvereniging de Muggezifters in Bladel het gros van zijn activiteiten met Pasen. ‘Carnaval met mooi weer, in een tent die lekker geventileerd kan worden’, aldus de vereniging op haar website. ‘Mogelijke maatregelen met corona worden later uitgelegd. Daar kunnen we nu nog niets concreets over zeggen.’

Carnavalsvereniging de Lappelekkurs in Hoogeloon heeft ook zijn programma verschoven naar de tweede helft van maart en april, evenals de Bollemeppers in Casteren. ‘Hopelijk kunnen we dan als vanouds weer carnaval vieren met ons mooie durpke.’

Kersverse prinsen krijgen sleutel van hun dorp

Ook in Reusel-De Mierden gaat het dit jaar anders dan anders, door de tijdsdruk. ,,De Peperbussen in Lage Mierde hebben vlak voor de lockdown in november nog wel een prins gekozen, Sem de jongste”, zegt Van de Ven. ,,In Hooge Mierde maken de Haoiboerkes vrijdagavond hun prins bekend. Die ga ik vrijdagavond de sleutel van hun dorp overhandigen.” En Reusel zelf dan? Hier heeft de tijdsdruk ook zijn tol geëist - de burgemeester blijkt nog geen verzoek te hebben gekregen van de Narrendonkers, die ook pas vrijdagavond hun prins bekend maken. De vereniging liet donderdagavond desgevraagd weten dit alsnog in orde te maken.

Volop meefeesten, dat doet Van de Ven zelf nog even niet. ,,Ik ben blij voor anderen dat het kan. Maar ik doe nog niet mee. Ik ben zestigplusser, en om nu opeens over te stappen van 1,5 meter afstand houden naar het volle feestgedruis in een kroeg, dat voelt voor mij niet goed.”