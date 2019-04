De Kempen moet circulaire hotspot worden

De vijf Kempengemeenten hebben grote ambities als het gaat om de verwerking van afval. Als het gaat om het terugdringen van restafval zijn Eersel, Reusel-De Mierden, Oirschot, Bladel en Bergeijk al koplopers in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gemeenten hadden gemiddeld nog maar 13% restafval in het afgelopen jaar.

Inkomstenbron

Nu willen zij de lat nog hoger leggen. Afval moet van een ‘kostenpost’ veranderen naar een ‘inkomstenbron’, schrijven de colleges van de Kempengemeenten in de nieuwe Kadernota Grondstoffen. De verschillende huidige methoden voor afvalinzameling in de Kempen worden dit jaar tegen het licht gehouden, om te onderzoeken hoe meer grondstoffen uit afval gehaald kunnen worden gehaald. Uiteindelijk moet de Kempen verworden tot een ‘’circulaire hotspot,”zo valt te lezen in de nota.

De Kempengemeenten gaan een analyse maken van diverse inzamelingssystemen van huisvuil in Nederland, om te komen tot een keuze voor een gezamenlijke, nieuwe manier van afval ophalen. De ervaringen uit eerdere afvalproeven in Eersel (strenger scheiden en hogere frequentie van ophalen) en Reusel-De Mierden (hanteren van een tariefzak voor restafval) worden in dit onderzoek meegenomen. De milieustraten moeten daarnaast een prominente rol krijgen in het nieuwe beleid als ,,grondstoffencentra.”

Logische plekken

Uitgangspunt blijft het scheiden bij de bron. Nagescheiden groente-fruit en tuinafval, textiel en glas zijn volgens de Kempengemeenten namelijk ongeschikt voor ,,hoogwaardig hergebruik.”

Om de drempel voor burgers te verlagen om herbruikbare grondstoffen (zoals gebruikte elektronische apparaten, harde kunststoffen en hout) in te leveren moeten er nieuwe, en meer logische plekken (zoals scholen en instellingen) komen waar zij zich van deze afvalsoort kunnen ontdoen. De Kempencolleges willen de kringloopwinkels beter op de kaart zetten als manier om gebruikte spullen een nieuw leven te geven.

Consumeren

Ook voorkomen van afval krijgt een plek in het beleid. De Kempengemeenten willen hun inwoners bewust maken van hun wijze van consumeren. Hierbij hoort voorlichting over gebruik van materialen die niet na één of enkele keren gebruik afgedankt hoeven te worden, en de mogelijkheden om defecte producten te laten repareren.