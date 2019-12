De Kempen ongerust over sluiten huisartsenpost

BLADEL - De vier Kempengemeenten vinden het ongewenst dat de huisartsenpost in Eersel en Bladel in het weekeinde sluit.

Het sluiten van de huisartsenpost in het weekeinde vinden Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Bergeijk een slechte zaak, maar heel veel kunnen ze er niet aan veranderen. Dat antwoordde de Bladelse wethouder Davy Jansen donderdagavond na vragen van raadslid Niek Panjoel (Bladel Transparant).

Panjoel wilde weten wat het Bladelse college vindt van deze ontwikkelingen. Nu is het nog zo dat de post in de weekeinden van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds open is. De Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken beëindigt dat vanwege een gebrek aan artsen, waarnemers en assistenten. De Kempenaren moeten straks naar het MMC in Veldhoven, op zaterdag van 10-14 uur, of, buiten die uren, naar het Catharina Ziekenhuis.

Wethouder Jansen heeft na vernemen van het nieuws contact opgenomen met zijn collega's in de Kempen. De vier hebben in een brief aan de stichting hun ongerustheid kenbaar gemaakt. Zij maken zich ernstige zorgen. ,,We hebben niet zoveel middelen", aldus Jansen. ,,Als het om geld gaat, is dat een zaak van de zorgverzekering. Wij kunnen alleen druk uitoefenen. We wagen graag een poging een medicatierobot hier of in Veldhoven te krijgen.”