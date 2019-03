De Kempen witte vlek op kieslijsten

Op dit moment komen 16 van de 55 Statenleden uit Zuidoost-Brabant. Of zelfs 17, als we SP’er Wouter van der Staak uit Sint-Oedenrode voor het gemak meetellen. Ongeveer dertig procent van de Statenleden dus; precies naar verhouding van het aantal Brabanders dat in deze regio woont. Op basis van de kieslijsten lijkt die afvaardiging echter fors kleiner te worden. Afhankelijk van de precieze uitslag is twaalf Statenleden uit de regio wel zo'n beetje het maximum. En die komen dan allemaal uit de Peel, Eindhoven of gemeenten die direct aan de stad grenzen. In de Kempen gaapt een groot gat. Ria van der Hamsvoord, oud-wethouder in Eersel, komt als nummer elf op de CDA-lijst nog het meest in de buurt van een verkiesbare plek.