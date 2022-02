De koning van het bos staat op een veldje in Eersel, symbolische start van ambitieus bomenplan

EERSEL - Een zomereik, een linde en een fladderiep werden woensdagmiddag geplant op een veldje aan de Hertstraat in Eersel. Het aantal nieuwe bomen moet de komende jaren oplopen tot 400.000 in de gemeente Eersel.

Het gat was al gegraven, de bomen stonden er al in en ernaast lag een bergje zand met een aantal schoppen klaar. Met meerdere scheppen verzorgden Steven Kraaijeveld, wethouder van de gemeente Eersel, Frans van Zijderveld van Trees for All en Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de symbolische start van de uitvoering van het plan Bos en Boom.

Koning van het bos

Niet alleen is voor de drie boomsoorten gekozen, omdat de bomen oud kunnen worden. Ook zit er een symboliek achter. Zo zagen de Germanen de eik en de linde als een heilige boom, waarbij de linde rust en wijsheid zou geven en de eik wordt gezien als de koning van het bos. De fladderiep symboliseert de toekomst en is goed voor de bodemkwaliteit.

Er moeten 400.000 bomen bijkomen in de gemeente Eersel in de periode tot en met 2030. De bomen moeten zorgen voor co2-opslag, schaduwplekken en het vergroten van de biodiversiteit. De gemeente zet niet alle bomen zelf neer, maar ook ondernemers en particulieren moeten aan het plan bijdragen. Het plan kost naar verwachting 6,2 miljoen euro. De gemeente neemt daarvan 2,9 miljoen voor zijn rekening en de rest moet komen uit subsidies.

Op zoek naar grond

In die financiering spelen Trees for All en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een belangrijke rol. ,,We zijn een stichting en worden gesteund door particulieren en bedrijven die het belangrijk vinden dat er bomen worden geplant”, legt Van Zijderveld uit. De stichting krijgt donaties en zoekt vervolgens partners die grond hebben waar de bomen kunnen worden neergezet.

Het GOB is in 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant en moet ervoor zorgen dat er in de provincie 10.000 hectare aan nieuwe natuur wordt gerealiseerd. ,,Alleen is dat duur”, zegt Fiers. ,,Grond heeft altijd een functie en als je daar iets anders mee wilt gaan doen dan kost dat geld.”

Twee nieuwe landgoederen

Vorig jaar keurde de gemeenteraad het plan Bos en Boom goed. Tot op heden zijn er volgens de gemeente ruim 33.000 bomen geplant. Bijna dertigduizend daarvan komen voor de rekening van eigenaren van twee nieuwe landgoederen die in de gemeente zijn aangelegd. De gemeente heeft vorig jaar op diverse plekken bomen en struiken geplant, maar dat ging niet om grote aantallen.

,,Vanaf dit jaar gaan we echt vol aan de bak, samen met onder ander Trees for All en het GOB. Daarom hebben we dit startmoment georganiseerd”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. In 2022 moeten er meer dan tachtigduizend bomen bijkomen.

Grootste klapper

,,De grootste klapper maken we in het beekdal van de Levende Beerze. Daar worden 46.000 bomen geplant. Verder gaat de gemeente zelf bijna zeven hectare bos planten, vooral bij Vessem, Knegsel en Wintelre.” Ook is de gemeente van plan om in het najaar zo’n twee- tot drieduizend bomen aan de inwoners aan te bieden.