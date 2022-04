De Maackers maken werk van sociaal bouwen

Sill Paridaans en Twan Krekels hebben het bedrijf drie jaar geleden opgestart in Bladel. Sindsdien is het uitgegroeid tot een sociaal bouw- en timmerbedrijf met ruim dertig medewerkers. ,,We geven de mensen extra begeleiding die ze nodig hebben. We hebben nu dertig mensen van poetsdames tot cliënten. We hebben naast dagbesteding ook jongvolwassenen die we proberen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. In die drie jaar hebben we deze mensen begeleid. We merken dat het tijd nodig heeft.”

,, We hebben in coronatijd een heel stabiele groep gemaakt. Nu hebben we projecten van Tilburg tot Eindhoven. Het almaar toenemende werk varieert van interieurprojecten, houtmontage, verpakkingsproducten tot houtproducten zoals nestkastjes, vogelhuisjes en timmerwerken”, aldus Paridaans. ,,De jongste medewerker is 14 jaar en de oudste 55. Onze kracht is om voor iedereen het geschikte werk te vinden. Ze moeten leren wat een hamer is, maar vooral gemotiveerd zijn om iets te leren. We zijn nu op zoek naar timmerbedrijven waar we onze deelnemers naartoe kunnen begeleiden. Door als bedrijf meer open te staan kun je een nieuwe doelgroep medewerkers aanboren. Het is wel pionieren.”

In Bergeijk is het project bijna afgerond. ,,We hebben het oude Chinees restaurant en de winkel daarnaast in het centrum compleet gestript alsmede de oude appartementen daarboven en daarna alles opnieuw opgebouwd tot en met de dakkapellen. We kijken vooral naar wat de mensen kunnen. We geven ze daarbij veel vertrouwen en complimenten. Bij ons is veel meer ruimte om fouten te maken”, weet Paridaans. ,,Het gaat bij ons om leren werken zonder de werkdruk. De stress ligt bij het hoofd van het bedrijf zegt Krekels met een lach. ,,Ons doel is om iets te doen wat we leuk vinden en daarnaast om iets goeds te doen voor de wereld.”