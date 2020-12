De meesjes in Hulsel hebben een luxeprobleem

HULSEL- De koolmeesjes die komend voorjaar hun nestje in de omgeving van Hulsel kunnen bouwen, hebben keus te over. Vanaf deze week kunnen inwoners van Hulsel die zich daarvoor aangemeld hebben, een nestkastje ophalen bij de lokale Welkoop.

Het nestkastjesproject kwam tot stand naar aanleiding van een initiatief van enkele dorpsgenoten in het kader van Samen Doen. Door deze actie gaan er komende week maar liefst 89 gratis nestkasten over de toonbank. Er zit voor de nieuwe eigenaren wel een voorwaarde aan, ze mogen de kasten wel in eigen tuin, maar niet op de openbare weg ophangen. De nieuwe eigenaren zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Processierups als lekkernij

Volgens een woordvoerder van de gemeente Reusel-De Mierden is het achterliggende idee de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor kleine vogels zoals koolmezen is de processierups een lekkernij en hun verspreiding draagt daardoor bij aan het beperken van de overlastgevende processierups. Naast de vogels die het werk doen worden er komend jaar ook nog nesten van de processierups weggezogen en via ecologisch bermbeheer met kruidenrijke grassen worden de omstandigheden van andere natuurlijke vijanden ook verbeterd.

Het huidige nestkastenproject is niet het eerst dit jaar in Hulsel want eerder werden er op het voetbalveld van voetbalclub VV Hulsel ook al de nodige nestkastjes opgehangen. Het succes van de aanmeldingen heeft de Reuselse ambtenaren verrast en inmiddels liggen er ook al aanvragen om het initiatief in andere kernen uit te voeren. Volgens een woordvoerder van Reusel-De Mierden wordt hier nog even mee gewacht om eerst de resultaten in Hulsel te monitoren.

Door de beperkingen rond corona is een officieel eerste uitgiftemoment afgeblazen en inmiddels zijn de meeste nestkasten al uitgegeven en opgehangen.