De mooie rit blijft, maar met minder deelnemers

Het deelnemersveld en de publieke belangstelling voor de rally is duidelijk gedaald. Het aantal equipes en aanspanningen dat startte, was wel erg mager in vergelijking met de deelname van jaren geleden. De deelnemers starten al op het Mortelveld, zodat ze met tussenpozen over de markt komen. Dit voorkomt lang wachten voor de deelnemers en is diervriendelijker. Maar daarmee komt het massale defilé op de markt te vervallen, wat voor het publiek een spektakel is.

De verminderde belangstelling is de organisatie natuurlijk niet ontgaan. Bestuurslid Maarten Kappen: ,,Dat het anders moet is duidelijk. We zijn ook bij andere paardenritten gaan kijken, hoe die het doen. Er blijkt vraag naar wat kortere ritten en wat vrijblijvender. We hebben al een gezelligheidsrit toegevoegd, de sherrystop is vervallen en het gps-rijden is erbij gekomen. Ideeën hebben we nog genoeg en dus hebben we alle vertrouwen in de toekomst.” De drukte op de markt na afloop is er in ieder geval niet minder op geworden.