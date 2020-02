De Mouwers mauwen niet: carnavalsbouwers zitten op schema

REUSEL - Met nog minder dan een week te gaan tot het carnavalsgeweld uitbarst, loopt de stress bij veel wagenbouwers op. Maar niet bij de Reuselse Mouwers, die dit jaar heel wat prijzen te verdedigen hebben. Ze leverden dit weekend de wisselbeker van de Kempenoptocht in, die ze nu in totaal al drie maal wonnen. Ze hopen hem over precies een week weer mee terug naar Reusel te nemen.

,,Toch is niet het winnen van prijzen ons hoofddoel,” zegt Mouwer van het eerste uur Pieter Dirks (32). ,,Bij ons draait het veel meer om het plezier bij het bouwen en in de optocht zelf.” Bij Niek en Janny van den Borne aan de Molenheide in Reusel is het tussen half oktober en eind februari zoete inval. Maar de meeste bezoekers lopen hun achterdeur voorbij en gaan meteen de schuur langs de boerderij in. ,,In de eerste van de Pius X staken we met een aantal vrienden de koppen bij elkaar, we wilden graag meedoen met de grote jongens in de optocht,” blikt Dirks terug. Hijzelf woonde op dat moment nog in Casteren, zijn maten allen in Reusel. ,,We begonnen met een loopgroep en hadden al snel een vaste kern. Het smaakte naar meer en in 2008 hadden we voor het eerst een wagen, het jaar daaropvolgend kwamen al de prijzen.”

Tweestrijd

Met de jaren groeide de expertise en daardoor ook het niveau, waardoor er in Reusel een boeiende tweestrijd ontstond met het Brouwersgilde. Niet zelden waren ze de nummers 1 en 2 in Reusel, waarna het in de Kempenoptocht net omgekeerd was. ,,Wij starten elk jaar op zaterdag in Casteren,” legt Dennis van der Heijden (28) uit. ,,Daar kunnen we al kijken wat er goed loopt en waar er nog finetuning nodig is.”

Maar voor hun eerste start is er al veel gebeurd op en rond de wagen. ,,Na een brainstorm over het onderwerp gaat Hein van den Borne aan de slag met de tekening”, legt Dirks uit. ,,Als we half oktober met de bouw beginnen, worden al snel de contouren zichtbaar.”

28 mensen