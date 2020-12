De muur of de kleur van het tapijt mag niet afleiden, ook de details zijn belangrijk voor Marcel van Dijk

EERSEL - Duizenden kerstballen en lichtjes doen je in de kerstsfeer belanden bij Oogenlust in Eersel. Het bedrijf van Marcel en Monique van Dijk ondervindt de gevolgen van de coronapandemie, maar het echtpaar probeert er het beste van de te maken. Zo is er in samenwerking met het Veldhovense Bazelmans AV een kerststudio ingericht waar bedrijven een kerstboodschap kunnen opnemen of live kunnen uitzenden.

Samen met Monique begon hij veertig jaar geleden een bloemenwinkel. Alleen zag hij er geen uitdaging in om tot zijn tachtigste boeketjes te blijven maken. De bloemen zijn er nog, er is een winkel met woonaccessoires, maar het aankleden van evenementen is hun grootste bezigheid. Althans totdat het coronavirus opdook, toen vielen in één keer veel opdrachten weg.

F1-race in Zandvoort

Een volle agenda veranderde in pagina’s met doorgestreepte evenementen en opdrachten. Zo ging de F1-race in Zandvoort niet door, waar Oogenlust onder andere de aankleding van de sponsor- en VIP-tenten zou verzorgen. ,,We zijn niet in de teleurstelling blijven hangen. Hebben de verantwoordelijkheid over veertig personeelsleden. Sommigen werken al jaren voor ons. Die wil je aan de gang houden”, zegt de eigenaar.

Dus werd er gezocht naar de mogelijkheden die er wel waren. Werknemers gingen aan de slag met klussen bij het bedrijf of bij bekenden, of werden bij partners gedetacheerd. ,,Onze medewerkers zijn goed met hun handen dan is het zonde om daar niets mee te doen. Onze accommodatie kan weer vooruit en we hebben andere mensen geholpen. Bijvoorbeeld met het opknappen van een tuin.”

Een straat in kerstsfeer

Ook werd een ruimte ingericht waarin luxe zakendiners gehouden konden worden, maar dat was niet rendabel meer toen er nog maar dertig mensen aanwezig mochten zijn. Recent werd nog een straat aangekleed in kerstsfeer voor een drive-thru voor Move in Amsterdam. ,,Mensen een speciale beleving bezorgen is onze kerntaak.”

Daarnaast werd samenwerking gezocht met partners. Zo kleedde Oogenlust de studio’s van Bazelmans AV, een audio- en videobedrijf in Veldhoven, aan. Toen zij aangaven meer capaciteit nodig te hebben stond Van Dijk klaar. ,,We hebben hier de ruimte voor twee kleine studio’s.”

Quote Je kunt in deze tijd niet samen komen, maar bedrijven willen toch iets doen Marcel van Dijk, Oogenlust

In de kerststudio kunnen bedrijven hun kerstwens opnemen of uitzenden voor het personeel of relaties. ,,Je kunt in deze tijd niet samen komen, maar bedrijven willen toch iets doen. Relaties en personeel persoonlijk toespreken of terugblikken op dit jaar.” Tegenover de kerststudio staat een groene oase, die kan worden gebruikt door bedrijven die zich richten op duurzaamheid en iets nieuws willen presenteren, maar er kan ook een forumdiscussie worden gehouden.”

Wow-gevoel

Het opnemen van filmpjes is niet nieuw, maar volgens Van Dijk wordt vaak gebruik gemaakt van een groene wand waarop een achtergrond wordt geprojecteerd. ,,Onze studio’s onderscheiden zich, omdat ze driedimensionaal zijn. Bij ons gaat het om de aankleding, mensen moeten een wow-gevoel krijgen als ze het zien.” De details zijn daarbij belangrijk. ,,Er mag geen afleiding zijn wegens de muur of de kleur van het tapijt.” Dat hij op kleine dingetjes let, blijkt als hij de accessoires op tafel rechtlegt en de kaarsjes aansteekt voordat er een foto wordt genomen.

Walter van Hoof van Bazelmans zorgt voor de technische aspecten in de studio. Hij start video’s en powerpointpresentaties in en zorgt voor de aansturing van de camera’s. ,,Door dit soort dingen komen we door de crisis. Het was al onderdeel van wat we deden, maar dan waren we ter plekke. Met publiek is er meer beleving, maar dit is een prima alternatief.”

Volledig scherm Studio de groene oase. © Oogenlust