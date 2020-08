De natuur huilt mee op Jankfest: ongeneeslijk zieke Sharon geniet met volle teugen

Schuur met rieten dak geblust in Duizel

20 augustus DUIZEL - Aan de Wolverstraat in Duizel stond donderdagavond rond 20.00 uur een schuur met een rieten dak in brand. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te blussen. Het sein brand meester werd rond 21.00 uur gegeven.