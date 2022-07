De Notenboom in openluchttheater Luyksgestel over grote veranderingen in het boerenleven

LUYKSGESTEL - Op woensdag 6 juli gaat De Notenboom in première in het openluchttheater van Luyksgestel. Een actueel toneelstuk over grote veranderingen in het boerenleven. De repetities zijn in volle gang.

Het openluchttheater De Hunnebergen aan het Boscheind in Luyksgestel ligt in een groene oase: dennenbomen, eikenbomen en struiken omringen het podium en de tribunes. Sinds kort heeft echter in ‘het pareltje van het dorp’ een flinke notenboom op het podium wortel geschoten voor de boerderij. Een mijmerende boer zit op het erf zijn hoofdrol te oefenen voor de zeven voorstellingen van De Notenboom.

De Notenboom is geen nieuw stuk. Negen jaar geleden stond dezelfde boer nog op de planken in Knegsel. Hoofdrolspeler Adriaan Keeris (65) in het vel van Dorus, kijkt strak voor zich uit op zijn bankje onder zijn ‘boom’. Rook ontsnapt met grote regelmaat uit zijn lippen. Is dat de spanning?

Quote Hij heeft de overgang van paard en ploeg naar tractor meegemaakt Bernard Tholen, regisseur

Regisseur Bernard Tholen (63) begint intussen het stuk te ontrafelen van zijn geheimen. „Adriaan is tevens de decorbouwer van boom en boerderij en is zelf ook nog een boer. Hij heeft de overgang van paard en ploeg naar tractor meegemaakt, en alle andere veranderingen in het boerenbedrijf. In dit stuk mijmert hij in dialect van heden naar verleden. Hoewel het een stuk uit de jaren negentig is -met veel dubbelrollen, 27 spelers en zeven liedjes- is het heel actueel, want opnieuw zitten de boeren nu in een overgang.”

Honderd jaar NCB

Adriaan herinnert zich dat De Notenboom is geschreven voor het honderdjarig bestaan van de NCB, de boerenbond. „Ik heb hier nu al tien keer decorspullen mee naar toe genomen. Ik had alles bewaard.” Hij loopt naar de boerderij en wijst. „Kijk ik heb nog wat uitbreidingen gedaan met een wandje en een uitbouw.” Als de voorstellingen voorbij zijn, rij ik alles weer op de platte kar terug naar mijn eigen boerderij in Knegsel.” Adriaan praat honderduit over zijn toneelrollen. „Ik moet 247 keer iets zeggen in het stuk. Ik speel al 26 jaar rollen als burgemeester, stroper, dokter en verwarmingsmonteur.”

Ondertussen schuift zijn ‘vrouw’ Grarda, gespeeld door Carin van der Velden (60), aan. „Ik ben eigenlijk overleden en kom in het gemijmer van Dorus terug als jonge moeder in de oorlog, en als een oudere vrouw. De voorstelling is mooi door de fantastische locatie hier. De Notenboom is een verhaal zonder bombarie. Het is ook mooi dat alle spelers bij elkaar geraapt zijn. Het is de eerste eigen productie van De Hunnebergen.”

Muzikant Christianne Celis (36) knikt: „In 2020 wilden we deze toneelproductie al doen, maar door de pandemie moesten we het uitstellen tot nu. Sinds februari zijn we ermee bezig. Deze groep is intussen mooi samengesmolten. Eén liedje is ook speciaal voor De Notenboom geschreven.”

In hun boerenkloffies druppelen de spelers een voor een de planken op terwijl ze hun stemmen schrapen, en de muzikanten hun instrumenten op toonhoogte brengen. Zaterdag is nog een generale repetitie en dan de première. Informatie en tickets: www.hunnebergen.com.