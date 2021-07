De overstort in Bergeijk inspireerde eerste krantenkiek van Conny Coenen

ZOMERSERIEDe foto’s met bijbehorende, passende en vaak verassende leuke teksten van de lezers en anderen die doordeweeks op de regiopagina’s de‘Mijn ED-rubriek’ vullen verraden niet veel over de makers behalve een naam en een ludieke geest. Sommigen laten het bij één foto die ze in een enthousiaste bui ‘met heel de wereld willen delen’. Maar onder de fotografen zijn ook enkele bikkels. Bijna wekelijks droppen ze weer een mooi landschap, een hert, een koe of een kikker in een aangename pose bij de krant. En steeds weer tot hun plezier en verbazing zien ze hun kiek dan terug in de krant.

Conny Coenen (60) uit Bergeijk is ook zo’n ‘veelvraat’. Met de camera op haar telefoon knipt ze bij haar wandelingen met of zonder haar hondjes Saartje en Floortje allerlei Bergeijkse buitenplaatjes. Het aantal daarvan is op twee handen als lang niet meer te tellen. Maar waarom stuurt deze Bergeijkse haar mooie momenten steeds weer op? In een nadere kennismaking legt Conny Coenen dat haarscherp uit.

Nu Coenen voor dit verhaal zelf het lijdend voorwerp van de camera vormt wil ze er toch, net als haar foto’s, piekfijn uitzien. Dus haalt ze er nog snel een lippenstift bij voor wat meer kleur en contrast. En dat tegen een veelkleurige achtergrond van haar bloementuin. Maar dan is het tijd voor het kijkje achter de schermen van deze bevlogen dame.

Quote Tijdens de coronaperi­o­de begeleidde ik verpleeg­kun­di­gen die het zwaar hadden Conny Coenen

Conny Coenen is op veel fronten actief. Ze heeft een baan als coach en opleider in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven waar ze al 42 jaar werkzaam is en zit daar ook in de Ondernemingsraad. „Ik ben een vliegende kiep in het ziekenhuis. Tijdens de coronaperiode begeleidde ik verpleegkundigen die het zwaar hadden. Er heerste in die periode een beladen en bezorgde sfeer. Nu gaan ze weer opschalen en uitgestelde zorg inhalen. In september volgend jaar zal de zorg weer op het normale peil zijn. Als je niet in het ziekenhuis werkt weet je niet hoe erg de situatie was.”

Volledig scherm Bergeijk terrein de Guld © Conny Coenen

Naaste haar werk heeft Conny een lijstje hobby’s. Dolblij is ze met haar hondjes Saartje (14 jaar) en Floortje (10 weken). En ook de kippen Zetje en Greetje koestert ze. De fotografe pikt regelmatig een terrasje en gaat graag uit eten. Om fit te blijven doet ze aan tai chi en yoga en gaat ze dagelijks wandelen. Haar ultieme droom is ooit eens naar Santiago de Compostella te lopen.

De liefde voor fotograferen ontwikkelde Coenen veertig jaar geleden al toen ze vier jaar bij de fotoclub van Bergeijk plaatjes schoot. „Die foto’s leerden we ook zelf te ontwikkelen.”

Quote De Hofkerk in het centrum is heel bijzonder met de oude muren eromheen, de ramen van glas in lood die verassen als er licht door schijnt en het oude kerkhof erachter

De ‘klik’ voor de rubriek in de krant kreeg Coenen eind 2018 vlakbij huis. „Via het paadje naast het gildeterrein aan de Hoek hier vlakbij huis wandelde ik naar de overstort daarachter. Die zat vol water en met de rij bomen die daar aan de oever stonden tegen de achtergrond van de zakkende zon met de gouden gloed was dat een prachtig gezicht.” Als Coenen door haar dorp wandelt, heeft ze altijd haar telefoontoestel met ingebouwde camera op zak. Dan maakt ze ook spontaan foto’s die haar op een bepaalde manier raken. De fotografe heeft ook een uitgesproken favoriete fotogenieke plek. „De Hofkerk in het centrum is heel bijzonder met de oude muren eromheen, de ramen van glas in lood die verassen als er licht door schijnt en het oude kerkhof erachter. Daar zie je zelden iemand.”

Coenen pakt haar plakboeken erbij. De krantenknipsels met haar foto’s zijn netjes gerangschikt met de glanzende afdruk van het origineel erbij, Voor dat klusje is echtgenoot Fons (63) opgetrommeld. De teller staat op ruim vijftig foto’s. „Maar een goede tekst bij de foto’s is natuurlijk ook belangrijk. Die bedenk ik dan tijdens het koken of huishoudelijke werkjes. Dat kost soms wel een paar dagen. De rubriek stimuleert me om foto’s te maken. Je kijkt bewuster om je heen. Het is goed om Bergeijk op zo op de kaart te zetten”

Behalve dat Coenen het leuk vindt haar prenten in de krant terug te zien, geniet ze ook van de vele reacties van de dorpelingen en buurtbewoners. „Dat levert leuke gesprekken op. Zo verdacht iemand mij connecties met de krant te hebben. Of ze vragen een bloem bij hun thuis te fotograferen voor in de krant.”

Volledig scherm Lucht boven Bergeijk © Conny Coenen