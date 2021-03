‘De raad moet goed blijven luisteren naar inwoners’

Hectisch

Pauline Hospel-Koster werd in 1965 geboren in Nunspeet. Ze woonde vanaf haar vijfde in Bladel. Voor studie en werk was ze onder andere in de Verenigde Staten. In 1998 kwam ze terug in het dorp waar ze opgroeide. Toen kwam ook de vraag of ze niet actief wilde worden in de VVD-afdeling. Vanaf 2006 zat ze in de Commissie Grondgebied. In 2010 kwam ze in de raad. ,,Ik stond tweede op de lijst. Nummer één, Theo van de Voort, werd wethouder en zo schoof ik door.”