‘De Randstad’ weet bedrijf in Hulsel goed te vinden

Ervarings­des­kun­di­gen over verdrinkin­gen: ‘Het gaat niet altijd zoals in de film’

11 juni OMMEL - Nu het kwik weer oploopt, is het uitkijken geblazen aan de strandbaden en andere waterplassen in de regio. Elk jaar verdrinken in Nederland tientallen mensen, onder wie kleine kinderen. Ervaringsdeskundigen waarschuwen ouders: blijf opletten!