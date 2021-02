'De Reuselse Kei verdient meer bezoekers’

REUSEL- Het gebied aan de zuidkant van Reusel is zo bijzonder, dat het meer bezoekers verdient. Enkele boeren uit het gebied hopen met de Smokkelaarsroute meer fietsers en later ook wandelaars te trekken naar bezienswaardigheden als de Reuselse Kei en de innovatieve boerenbedrijven die er liggen.

Quote Als we nagaan hoe mooi en bijzonder dit gebied is, dan is het jammer dat het maar mondjes­maat bezocht wordt Rian Fabrie, mede-eigenaar melkveebedrijf

,,Als we nagaan hoe mooi en bijzonder dit gebied is, dan is het jammer dat het maar mondjesmaat bezocht wordt”, zegt Rian Fabrie. Zelf heeft ze met haar man een melkveebedrijf en ijsboerderij. ,,In gesprek met andere ondernemers, zoals Jacob van den Borne, maar ook met de gemeente, en de provincie, was er al meteen enthousiasme. Nadat het idee er was om meer leven in de brouwerij te krijgen, hebben we vier studenten een onderzoek laten doen.”

De vier studenten van de Avans Hogeschool die aan de slag gingen, doken verder in de materie. Fabrie daarover: ,,We wilden allereerst nagaan of er voldoende draagvlak is, daarom zijn eerst alle inwoners in het gebied persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan enkele online bijeenkomsten. Daar was behoorlijk wat interesse voor en uit de brainstorm kwamen al de nodige ideeën boven drijven.”

Quote We praten hier over een bijzonder gebied met de grote en kleine cirkel en ook nog zaken als de Januskop, de Reuselse Kei en De Stenen der Zaligheden Frank Rombouts, wethouder

Wethouder Frank Rombouts van Reusel-De Mierden volgde vanaf het allereerste moment het initiatief met veel belangstelling. ,,We praten hier over een bijzonder gebied met de grote en kleine cirkel en ook nog zaken als de Januskop, de Reuselse Kei en De Stenen der Zaligheden. Als je dan weet dat in dit gebied een groot deel van ons voedsel geproduceerd wordt door innovatieve bedrijven, dan ligt er een meerwaarde om dat met een initiatief bij elkaar te brengen.”

,,Uit een eerste onderzoek door de studenten bleek al wat wij vermoedden,” zegt Rian Fabrie. ,,Er is relatief weinig toerisme in dit grensgebied, daardoor blijft het vrij onbekend wat ook weer invloed heeft op het imago.”

Uit het onderzoek van de studenten kwam naar voren dat er in de categorie 50+ de meeste behoefte is om fietsend de omgeving te verkennen en dat met name gezinnen met kinderen behoefte hebben aan een uitdagende wandelroute.

Quote We zijn ook in gesprek met natuurvere­ni­gin­gen Rian Fabrie

,,We zijn ook in gesprek met natuurverenigingen en andere partijen om het draagvlak nog verder te vergroten,” zegt Fabrie. ,,Als dit een succes is kunnen we het ook met een ander thema, zoals het rijke landleven hier of op andere plaatsen in de omgeving uitrollen”, kijkt wethouder Rombouts verder vooruit.