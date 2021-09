De Sappers maken in Bergeijk sap van goede late fruitoogst

,,We hebben dit jaar vooral appels en peren uit de eigen tuin. Meer dan 450 kilo hebben we door de pers gedaan. Vorig jaar hebben we ook suikerwortel geperst. Dit jaar in totaal met alle aanmeldingen is dat ruim 5000 kilo, dat is 1000 kilo meer dan vorig jaar”, vertelt voorzitter Mark Verhoeven van de Natuurtuin ’t Loo. ,,Meer dan we gepland hadden.” De pulp gaat naar boer Jan Cremers uit Riethoven, die het aan zijn runderen voert. Vrijwilliger George van Och voegt er lachend aan toe dat ‘de dieren daarmee aan de schijt gaan’.

Rotte stukken uit de appels en peren

Ondertussen staat Velt-vrijwilliger Henk van Herk uit Bergeijk met een schilmesje gebogen over de massa appels en peren die over de rolbanden richting pers gaan om de rotte stukken appels en peren eruit te halen en die stukken eraf te snijden. Hij is al jaren vrijwilliger op de tuin. ,,Elke donderdag zijn we hier aan het werk. Ik heb vanmorgen nog de aardbeien gesnoeid en ze met een tuinslang water gegeven, want het is nu toch wel erg droog in de tuin. Ik heb de slang er nog bij liggen, zodat ik ze straks nog wat water kan geven.”

Het fruit is dit jaar eigenlijk nog niet helemaal rijp. Andere jaren liggen de appels en peren onder de boom, maar dit jaar - door de late lente - komt het oogstfeest eigenlijk iets te vroeg.

Volledig scherm Voorzitter Mark Verhoeven van Natuurtuin 't Loo leegt een kruiwagen fruitpulp op de aanhanger. © Adrie Smolders

Met een sapje genieten van de najaarsdag

Bij de plek waar het geperste appel/perensap in de containers met tapkraantje gaat, haalt Riny Kersten enkele 5 literpakken op om ze op het terras uit te schenken aan de vele bezoekers die op de tuin genieten van deze najaarsdag. Ondertussen zet Inez Olivier uit Heeze met haar man de volle sapcontainers in de aanhanger. Zij hebben zelf tien jaar geleden 25 hoogstamfruitbomen geplant op hun perceel van 4000 vierkante meter, zeg maar een half voetbalveld. ,,We wilden perse hoogstam, omdat daarmee de oude rassen behouden blijven. Zo hebben we nu de Brabantse Bellefleur, de Bloedpeer en de Schone van Boskoop die bij de meeste mensen onder de naam goudrenet bekend staat. We hebben nu 40 doosjes van 5 liter bij elkaar van naar schatting 200 kilo appels en peren. Natuurlijk gaan we het zelf drinken en veel weggeven. Eigenlijk wilden we er ook cider van maken, maar dat schijnt een moeilijk proces te zijn.”

Een jaar lang houdbaar

Douwe Hibma van De Sappers runt samen met zijn vrouw Mitchke Leemans deze machine. Hij vertelt dat van het aangeboden fruit 70 procent sap en 30 procent pulp wordt gemaakt. Terwijl Mark Verhoeven zijn kruiwagen gevuld ziet met het pulp, vertelt de Fries Hibma dat het fruit eerst in de eerste tank gaat en daarna in de tweede tank en daar met 80 graden Celsius wordt gepasteuriseerd. Daardoor is het sap een jaar lang houdbaar. Met deze machine reist hij nu twee maanden door het hele land van Friesland, Gelderland en Noord-Brabant tot aan Texel toe.