De tijd dringt voor het schip van Eric van der Stoep uit Oirschot

Actiegroep scherp op Oirschotse­weg in Best

18 april BEST - Tijdens een gesprek tussen de actiegroep en wethouder Rik Dijkhoff over de aanpak van de Oirschotseweg in Best is een aantal hindernissen weggenomen om de weg stiller, veiliger en gezonder te maken. Maar een startdatum wilde de wethouder niet garanderen.