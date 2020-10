De Tipmast in Bladel zet in op streetfood: ‘Serveren van snelle hap is perfecte toevoeging voor ons’

BLADEL - Twee foodtrucks op het parkeerterrein vervangen voorlopig de keuken van hotel-restaurant De Tipmast in Bladel. Femke van Bussel serveert er nu snacks en streetfood in plaats van een cocktail of biefstuk.

Sinds 1992 is het familiebedrijf een uitvalbasis voor bosbezoekers. Femke van Bussel zwaait vanaf 2004 de scepter over hotel, restaurant, terras en feestzalen. Vooral de feestzalen bleven dit jaar leeg. Dat zorgde voor een diepe bres in de omzet.

,,Ik ben er echt ziek van geweest. In één klap valt je toekomst weg. Je kunt niet meer werken. Dat miste ik. Gelukkig kwamen onze gasten weer toen het mocht. Bos is voor veel mensen nu het enige uitje. Dat is ook een kans voor ons’’, besefte ze.

Creatieve oplossing

Met een winterterras onder een grote luifel en foodtrucks op het parkeerterrein vond ze de creatieve oplossing die past bij De Tipmast. Bij de foodtrucks kunnen klanten binnen de coronaregels een snelle hap afhalen. Deze zomer werkte ze al met een koffie-to-go-stalletje, waar wandelaars en fietsers warme drank, soep of appelflap konden bestellen. Het plan voor het winterterras moet voorlopig terug in de ijskast omdat deze week de regels voor de horeca verlengd zijn.

Een rollercoaster noemt Van Bussel de situatie van haar branche daarom dit jaar: ,,Het verandert steeds. Dat is heftig. Je zet je schouders onder een plan en zo kan er weer een streep door.’’ Ze is daarom blij dat ze de tijd heeft genomen om iets te ontwikkelen wat ook in de toekomst rendeert. ,,Geen paniekvoetbal. Ook als Covid-19 het land uit is, kan een winterterras en het foodtruckconcept zijn vruchten afwerpen. Gezinnen met kinderen schuiven niet makkelijk aan in het restaurant voor een diner. Ik verwacht dat het serveren van een snelle hap een perfecte toevoeging voor ons is’’, klinkt het hoopvol.

Enthousiasme groeit

Van Bussel zag ook het enthousiasme bij haar personeel weer groeien: ,,Toen de zaak in maart dicht moest, waren we down. Deze keer is het anders. We kregen nieuwe ideeën en allemaal staan ze klaar om iets extra’s te doen. We hopen dat we ze zo aan het werk kunnen houden. Ook voor ons belangrijk. Als alles voorbij is, heb ik ze weer keihard nodig.’’

De foodtrucks zijn dagelijks open van 16.00 tot 20.00 uur, zondag van 11.30 tot 20.00 uur. Koffie-to-go, elke dag 10.00 tot 16.00 uur.