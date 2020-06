De traditie wijkt niet (helemaal) door het virus in Duizel

De trossen bestaan uit een aantal veldbloemen, die de bewoners beschermen tegen onheil en blikseminslag in het bijzonder. Het boeket wordt naast de voordeur opgehangen. Het geeft geen garantie om al het onheil af te wenden. Zoals oud-pastoor Van der Weijst bij een eerdere zegening zei: ,,Ik zou de verzekering nog maar niet opzeggen.” Sommigen zullen bij de geboortedag van de heilige denken aan het einde van het aspergeseizoen. In Duizel is het Sint Jan die de hoofdrol speelt. Hij is de patroonheilige van Duizel. De kerk, school en het gilde dragen zijn naam. Secretaris Adriaan Kox: ,,De inwoners maken zelf een veldboeket, dat ze meenemen naar de openluchtmis. Daar wordt het door de pastoor gezegend. Nu in deze coronatijd komt de mis te vervallen, we zouden de traditie moeten breken. Daarom hebben we nu de Sint Janstrossen zelf gemaakt. Inwoners die er een wilden hebben, konden zich aanmelden. Na de wijding worden de trossen door het bestuur van de gilde rondgebracht.”

Processie

In 1960 stopte die traditie. Na heroprichting van het gilde werd in 1973 de openluchtmis op het dorpsplein met de Sint Janspelen en -feesten in ere hersteld. Hoofdman Jan Castelijns: ,,Fijn dat het nu op deze manier zo geregeld is. Het Sint Jansfeest is er niet meer, maar de openluchtmis en de Sint Janstrossen houden we er in. Al is het dit jaar zonder de mis. Zouden we niets doen, dan zou het volgend jaar zo maar helemaal over kunnen zijn.”