De uitdaging van Marco Kokx: van kapel naar woning in Bladel

Dat is verleden tijd. Marco Kokx verbouwt de kapel van het voormalige Antoniusklooster in Bladel eigenhandig tot een moderne woning. Hij is er kien op dat zowat alle historische elementen van de kapel uit 1936 zichtbaar blijven. ,,Dit was een unieke kans. Hier kan ik monumentaal wonen met de uitstraling van een loft. Het was een uitdaging om zo’n ruimte te creëren met respect voor de geschiedenis. Ik ben daarin wel een vakidioot’’, zegt Kokx, van opleiding bouwkundige.

Quote Ik heb de huidige eigenaar opgezocht en een bod gedaan Marco Kokx Als projectmanager van eigenaar Woningstichting De Zaligheden kende hij het gemeentelijk monument van binnen en van buiten. Sterker nog, toen zijn werkgever het pand een tiental jaren geleden overnam van een fysiotherapiepraktijk, liet hij zijn interesse al blijken. Zijn baas was echter duidelijk: ,,Jij bent de laatste die het mag kopen.’’



Een scheiding en ernstige gezondheidsproblemen zorgden er echter voor dat de Bladelnaar stilstond bij het leven. Hij besloot te kiezen voor dat wat hij echt belangrijk vond. ,,Dit project hoorde erbij. Daarom heb ik de huidige eigenaar opgezocht en hem een bod gedaan. In december heb ik het gekocht.’’

Sinds die tijd is het hard gegaan. Kokx leverde werktijd in en is nu elke vrijdag en zaterdag als bouwvakker actief. Meest in het oog springend is de vide die het koorgedeelte verbindt met de nieuwe verdiepingsvloer boven de altaarplek. Drie ‘patrijspoorten’ zorgen dat buitenlicht binnenkomt. Domotica, ledverlichting en een ventilatiesysteem geven de nieuwe bewoner hedendaags comfort.

Kunstwerk De Non

Maar de open structuur is behouden, zodat twaalf apostelen vanaf hun gebrandschilderde ramen op hem neer kunnen kijken. In twee nevenruimtes blijven nog eens vier decoratieve ramen intact. Het metalen kunstwerk De Non van Huub de Kort behoudt zijn plaats. Originele deuren, soms met glas-in-loodramen, worden teruggehangen. De keuken wordt van oude eik getimmerd. Een muurschildering op de achtermuur is overgeschilderd, omdat de kwaliteit te slecht was.