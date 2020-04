De vraag die Bladel bezighoudt: Wat bezielde Patrick H, verdachte van miljoenenfraude?

De verbazing was vorige week groot in Bladel. Natuurlijk over de bij KempenPlus buitgemaakte miljoenen. Maar meer nog over een van de verdachten. Geen kwaad woord is in het dorp te horen over Patrick H. Een 49-jarige inwoner die voor de buitenwacht een onopvallend en keurig gezinsleven heeft in een doorsnee woning.