De Wekker in Reusel rinkelt voor cultuur; Nol Havens trapt reeks tuinconcerten af

REUSEL - Het echtpaar Jos (71) en Evelien (64) Verhagen en zoon Ad (49), eigenaars van restaurant De Wekker in Reusel zochten naar een interessante, culturele aanvulling voor de zomermaanden, buiten het gangbare van restaurant en feestzaal. De uitkomst is een reeks live tuinconcerten op vijf zondagmiddagen.

Jos: ,,Mijn zwager Wim Lavrijsen is de aandrijver. Hij vindt dat we goed beslagen ten ijs moeten komen. Structuur met een vergelijkbaar passend genre. Dus niet incidenteel, maar een goed zomerprogramma.”

Het was even aftasten, maar het is ze gelukt met muzikanten uit de regio en ook om Belgische artiesten over de grens te trekken. Jos: ,,Vrijblijvend zitten en luisteren naar een genre van blues, americana en ballads. De entree is gratis. Wij denken zo aan een publiek vanaf veertig plus.” Bij slecht weer verhuist het concert van de tuin naar de feestzaal. Nol Havens trapt op 1 mei af.

Quote Corona heeft er gruwelijk ingehakt, maar we kijken weer vooruit Jos Verhagen, De Wekker

Live concerten met kwaliteitsmuziek stonden al langer op de rol, maar zoals bij velen, gooide corona roet in het eten. ,,Corona heeft er gruwelijk ingehakt”, zegt Jos. ,,Maar we kijken weer vooruit.” Nog altijd vertelt Verhagen enthousiast over de toekomst, ondanks dat zoonlief staat te trappelen om de zaak over te nemen. Ook hierin heeft corona huisgehouden en is het proces vertraagd.

Jos stamt uit een muzikale horecafamilie. Zijn wiegje stond aan de andere kant van het dorp bij café De Klok, de zaak van zijn grootouders. Zijn zus nam De Klok over en Jos, ook zoekende naar een horecapand, kwam in 1983 terecht bij café De Linden, gerund door de kinderen van zijn tante Lena. Er werd gezegd dat het maar een wekkertje was vergeleken bij De Tijd. Daarom was het in de volksmond al De Wekker.

Jos houdt van kwaliteit en maakte er een bloeiende, vooruitstrevend zaak van: ,,Ik ben altijd in de bediening te vinden, contact met de mensen. Toen sportkantines in opmars kwamen was er met de kroeg alleen geen brood meer te verdienen. Snel hadden we er een zaaltje bij en later het restaurant. Daar waar nu de garderobe is, was de keuken. Je kunt het je niet meer voorstellen.”

Zoon Ad heeft er zin in. Hij is wijndeskundige, een onderdeel van zijn koksopleiding in België. Na zijn moeders overlijden kwamen ze handjes tekort in het familiebedrijf. Hij switchte naar kok. ,,Ik ben de enige in het gezin die belangstelling heeft voor de horeca. Mijn broers en zussen zitten liever aan de andere kant van de bar.”