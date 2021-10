‘De werkzaamheden worden nu pas echt zichtbaar’

BERGEIJK - Met het slopen en strippen is de eerste stap van de grootscheepse metamorfose van De Kattendans in Bergeijk in gang gezet. Inmiddels heeft het theater en gemeenschapshuis al een flink ‘jasje’ uitgedaan.

“Het is even wennen om het gebouw zo te zien. De werkzaamheden zijn lange tijd heel minutieus voorbereid, maar worden nu pas echt zichtbaar”, zegt Kattendans-directeur Dries Floris.

Het complex werd in 1993 gebouwd en was na jaren van intensief gebruik dringend toe aan een opknapbeurt. De plannen hiervoor dateren al vanaf 2011. De sloopwerkzaamheden duren tot 1 november, waarna de bouwwerkzaamheden beginnen. De uitvoeringsopdracht is aan Moeskops’ Bouwbedrijf uit Bergeijk gegeven. Dit werd afgelopen vrijdag officieel beklonken.

Wethouder Stef Luijten verwacht dat de vernieuwde Kattendans in september 2022 in gebruik kan worden genomen. In oktober moet het project geheel zijn afgerond en opgeleverd. Luijten: “Ondanks de coronapandemie zitten we nog steeds op de oorspronkelijke planning.” Hij geeft aan dat het het bouwteam is gelukt om, ondanks de explosief toegenomen bouwprijzen, binnen het oorspronkelijke krediet van bijna 8,8 miljoen euro te blijven.

Nieuwe schil

De nieuwbouw wordt anderhalf keer zo groot als de oude Kattendans, maar de karakteristieke vorm blijft behouden. Luijten: “De ruwbouw blijft staan, daar omheen komt een nieuwe schil.” Floris: “Het summum van de verbouwing wordt de nieuwe multifunctionele zaal. Hiermee kunnen we ook nieuwe doelgroepen bedienen, zoals lokale bands en dj’s.”

De Kattendans verenigt twee functies in zich: die van gemeenschapshuis voor de inwoners van Bergeijk ’t Hof en een bovenregionale theaterfunctie. Floris is niet bang dat De Kattendans, na eerst corona en nu de verbouwing, uit het beeld verdwijnt bij bezoekers en gebruikers. “De Kattendans is diep verankerd in de Bergeijkse samenleving. De verbouwing vindt ook plaats op aanvraag van de verenigingen die van het gebouw gebruikmaken”, aldus Floris. En als een van de weinige theaters is De Kattendans in coronatijd opengegaan toen het weer kon. Floris: “Daardoor hebben we redelijk tot goed contact met onze bezoekers kunnen houden. Het is nu ook een goed moment om te verbouwen. Mensen zijn nog altijd een beetje terughoudend om naar het theater te gaan.”

Elders onderdak

Werknemers van De Kattendans worden gedurende de renovatie ondergebracht in een kantoorpand aan de Stökskesweg in Bergeijk. “We werken met een klein vast team. Alle medewerkers zijn gedurende de verbouwing aan het werk, onder meer om invulling te geven aan de programmering van het nieuwe theaterseizoen en de nieuwe editie van het Ploegfestival. Ook wordt er door onze mensen koffie ingeschonken in de Bergeijkse gemeenschapshuizen, waar de gebruikers van De Kattendans tijdelijk onderdak hebben gevonden.”