De Wetering in Knegsel niet volledig openbaar, ‘Knegselnaren zijn de grootste verliezers’

KNEGSEL - Voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer kunnen De Wetering in Knegsel niet langer als doorgaande weg gebruiken. Er is uitspraak gedaan in een jarenlang lopende zaak over of de weg wel of niet openbaar is.

,,Deze zaak kent alleen maar verliezers”, zegt Harry Klaasen. Hij is eigenaar van het stuk grond waarover de weg loopt vanaf Wolfshoek en de weg loopt tussen zijn gebouwen door. ,,De gemeente heeft verloren. Ik heb ook verloren, ik heb veel geld uitgegeven aan een advocaat. Maar de grootste verliezers zijn de mensen uit Knegsel, omdat de weg niet meer volledig toegankelijk is.”

Klaasen en de gemeente Eersel zijn het oneens

De gemeente nam De Wetering in 2018 in zijn geheel als openbaar op in de Wegenlegger, een document waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van openbare wegen buiten de bebouwde kom. Het gedeelte van de De Wetering vanaf de Zandoerleseweg tot aan de erfgrens van Klaasen was al openbaar, maar Klaasen was het niet eens om dat ook met het gedeelte vanaf Wolfshoek te doen. De bestuursrechter oordeelde dat het gedeelte tot aan de erfgrens openbaar is, maar niet het gedeelte van de weg dat over het erf van Klaasen loopt.

De Wetering is dus geen doorgaande weg meer. Ook niet meer voor voetgangers en fietsers. Terwijl Klaasen eerder nog aangaf de weg open te willen houden als wandel- en fietsroute. ,,In afwachting van de uitspraak ben ik er anders over gaan denken. Er is veel gebeurd en dan doel ik op de situatie met de gemeente en reacties vanuit het dorp. Ik ben in vijf jaar tijd tien jaar ouder geworden en heb me teruggetrokken uit het openbare leven in Knegsel.”

Echt boos

Klaasen vindt het de schuld van de gemeente dat het zover is gekomen. ,,Maar ik word er op aangekeken. Vroeger waren er mensen echt boos op mij, dat is nu niet meer het geval.” Hij maakt ook een praatje met mensen die langslopen, terwijl die mensen daar eigenlijk niet meer mogen lopen. ,,Ik kan er iets van zeggen, maar dan lopen ze toch door. Daarom hoop ik dat bekend wordt dat de weg niet meer toegankelijk is. Ook ga ik de binnenplaats aanpakken, zodat het minder toegankelijk oogt. Hoe ik dat precies ga doen weet ik nog niet.”

Wethouder Steven Kraaijeveld laat weten dat de gemeente na contact met de dorpsraad en inwoners de weg openbaar wilde maken. ,,Het proces heeft lang geduurd en is verhard. We vinden de uitspraak jammer, maar leggen ons erbij neer.” Volgende week of de week daarop worden doodlopende weg-borden geplaatst aan beide kanten van De Wetering, laat de gemeente weten.