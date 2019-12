De zilveren kerststal in Hapert loslaten

Minister: huizen Vestia Bergeijk blijven sociale huur

15:52 BERGEIJK/DEN HAAG - Minister Stientje van Veldhoven heeft de Tweede Kamer beloofd dat de 446 sociale huurwoningen van woningcorporatie Vestia in Bergeijk in de sociale huursector blijven. Ze deed die toezegging donderdag in een overleg met Kamerleden over het woonbeleid van de regering.