Deel Hof-Noord in Bergeijk wordt parkeererf

In het voortraject hebben omwonenden en betrokkenen mee kunnen praten over de plannen. Voor de gemeente was dat aanleiding om geluidsonderzoek te laten uitvoeren. In de buurt was men bang voor geluidsoverlast. Ook is er bij de supermarkt op aangedrongen om kunststof winkelwagentjes te gebruiken in plaats van metalen, omdat die minder lawaai maken. Ook is gevraagd om niet met rammelende pallets over de klinkers te rijden.