Deel inwoners Oirschot ongerust over bestuurscultuur: ‘Inspraak is een wassen neus’

Met een opsomming van maar liefst 25 uiteenlopende punten wil een groep van ruim 40 inwoners van de gemeente Oirschot hun ‘toenemende ongerustheid’ over de bestuurscultuur bij de gemeente onder de aandacht brengen. In de brief aan de gemeenteraad én het college van burgemeester en wethouders gaat het onder meer over gebrekkige communicatie en burgerparticipatie.

‘Input van burgers die niet wordt meegenomen in een plan wordt ook niet toegelicht of onderbouwd’, participatie-avonden zijn ‘eenrichtingsverkeer’, ‘kritische burgers die als ‘lastig’ worden ervaren, worden genegeerd of tegengewerkt’, de afdeling ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving gedoogt (illegale situaties, red.) en legaliseert achteraf’, ‘inbreidingsplannen uit de eigen samenleving komen nauwelijks van de grond, het duurt soms jaren voordat er een reactie komt'.

Het zijn slechts enkele van de opmerkingen uit de lange lijst, waar volgens de schrijvers en ondertekenaars ervan, de gemeente én de afdeling Toezicht, Handhaving en Vergunningen, maar vooral het college een en ander te verwijten is.

Oud-wethouder

Onder andere Frans van Hoof, oud-wethouder namens de SP in Oirschot, heeft de brief ondertekend. ,,De rode lijn van de brief is dat er een aantal dingen goed fout zit in Oirschot”, legt hij uit. ,,Vergunningen die worden verleend die in strijd met bestemmingsplannen zijn en waar niet tegen wordt opgetreden. Sterker nog: zaken worden gedoogd en daarna gelegaliseerd, dat is volgens mij tegen alle regels in.”

Volgen hem is ook de inspraak van burgers een ‘wassen neus’. ,,Er worden gewoon zaken doorgedrukt en wat mensen ervan vinden, dat doet er niet toe. In algemene zin vind ik dat beangstigend.”

,,Misschien is het iets dat in een aantal decennia zo is gegroeid, maar in mijn periode als wethouder (2014-2018) hebben we veel energie gestoken in burgerparticipatie. Natuurlijk kun je het niet iedereen naar de zin maken, maar als je alle reacties en input hebt aangehoord, moet je de afweging gaan maken wat daarvan in het algemeen belang is. En dan ook terugkoppelen naar die inwoners waaróm een bezwaar niet is meegenomen. Daar zitten nu vooral de frustraties, niet omdat mensen hun zin hebben gekregen, is mijn indruk.”

Betrokkenheid

Of zoals de briefschrijvers het formuleren richting het college en de raad: ‘Wij voelen ons verantwoordelijk voor het goed functioneren van die gemeente zodat ook echt iedere inwoner kan meeprofiteren van wat Oirschot te bieden heeft. Onze zorg komt voort uit oprechte betrokkenheid bij het welzijn van mens, samenleving en leefomgeving. Wij zijn graag bereid om een en ander nader toe te lichten en met u na te denken hoe het vertrouwen in bestuur en democratie versterkt kan worden’.