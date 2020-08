Deel Posthof-bewoners zint op protest bij gemeentehuis

Eind juli brak brand uit in een gang onder het complex in het Bladelse centrum. Dat was de vijfde keer al. Half augustus sloot de gemeente het pand omdat niet aan de brandveiligheidsvoorschriften was voldaan. De bewoners (bijna allemaal Pooste arbeidsmigranten) gingen tijdelijk en op kosten van de gemeente naar hotels. Maar vanaf vandaag moeten ze zelf voor huisvesting zorgen.

Bungalow in Lage Mierde ongeschikt

Verantwoordelijk

Posthof-eigenaar Van de Huijgevoort zegt dat hij het hele weekend nog op zoek geweest is naar oplossingen. ,,Niet omdat we dat verplicht zijn als eigenaar, want dat zijn we niet. Maar omdat ik me wel verantwoordelijk voel. Die bewoners hebben hier tenslotte niet om gevraagd". Anders dan Valk is hij er van overtuigd dat bijna alle Poolse huurders inmiddels via de gemeente een alternatief aanvaard hebben. Sommigen in huizen, anderen in een stacaravan of een tent. Alleen voor twee alleenstaande vrouwen wordt nog gezocht.