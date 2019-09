Deel randweg Bergeijk op de schop

LUYKSGESTEL - Met het herinrichten van de zuidelijke randweg van Luyksgestel naar Bergeijk wil de gemeente de verkeersveiligheid vergroten. Tijdens een bijeenkomst in Den Eijkholt in Luyksgestel konden inwoners maandag meepraten.

Acht heikele verkeerspunten op de route van de Lommelsedijk in Luyksgestel tot aan de rotonde Eykereind in Bergeijk kwamen tijdens de informatiebijeenkomst aan bod. Op de kruispunten Broekstraat-Kennedylaan en Hoek-Prinses Marijkestraat komen middengeleiders, net als op de komgrens in 't Loo.

Overwogen wordt om een deel van de doorgaande route in het centrum van Luyksgestel ter hoogte van Dorpstraat en Kerkstraat terug te brengen naar 30 km/uur. Verkeer dat daar staat te wachten om linksaf de Kerkstraat in te slaan, wordt regelmatig rechts over het fietspad voorbij gereden. Het voorstel van een van de aanwezigen om daar zebrapaden aan te leggen, werd door de verkeersdeskundige afgeraden omdat het de situatie in diens ogen onveiliger zou maken. Wethouder Mathijs Kuijken noemde de suggestie van een voetgangerstunnel met het oog op het budget ‘niet realistisch’.

Uitvoering